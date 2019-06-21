Власти организовали конкурс на должность главы ГИП, но с датами не определились

Объявили конкурс, но со сроками не определились. После того, как стало известно, что новый министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил на должность главы Генинспектората полиции своего кума, власти все же решили организовать конкурс на эту должность.

Однако на сайте ведомства было указано, что претенденты могут подавать заявки до 28 мая этого года. После того, как наш телеканал обнаружил ошибку, дату изменили на 28 июня.

Напомним, что Андрей Нэстасе нарушил Закон о деятельности правоохранительных органов и статуса полицейского, назначив главой ГИП своего кума Геогрия Балана. Согласно 13-ой статье, начальник учреждения должен обладать пятилетним опытом работы на руководящих должностях.

Балан этой норме не соответствует. По некоторым источникам, кум Нэстасе даже не представил справку о состоянии здоровья из поликлиники Министерства внутренних дел.