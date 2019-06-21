Последний экзамен для выпускников. 470 кандидатов на степень бакалавра напишут сегодня тестирование по родному языку. В частности, по гагаузскому, болгарскому и украинскому. Итоги экзаменов объявят 26 июня.
У выпускников, не согласных с оценками, будет 48 часов, чтобы подать апелляцию. Финальные результаты будут известны 4 июля. В этом году экзамен на степень бакалавра сдают почти 17 тысяч кандидатов.
Комментарии
- Первая молдавская ежевика появилась на рынке
- В столичном парке на Буюканах начался ремонт
- Две современные спортивные площадки открыли в двух столичных районах
- Бизнесмена Андрея Трангу перевели под домашний арест
- Жителей многоэтажек на Буюканах терроризируют блохи
- Как выглядит обрушившийся девятиэтажный дом в Атаках.ФОТО
- В Бельцах разыскивают женщину, подозреваемую в краже из магазина
- Председатель Конституционного суда подал в отставку
- Apă-Canal предупредил об отключении воды на Буюканах
- Специалисты Центра общественного здоровья обнаружили в озерной воде и пляжном песке опасные бактерии
- Первая молдавская ежевика появилась на рынке
- В столичном парке на Буюканах начался ремонт
- Две современные спортивные площадки открыли в двух столичных районах
- В Молдове сдают последний экзамен на степень бакалавра
- Власти организовали конкурс на должность главы ГИП, но с датами не определились
- Новый глава МИД Николай Попеску не верит в будущее правительства Санду
- Посекундно восстановлены обстоятельства убийства 11-летней девочки под Одессой
- Астролог назвал три знака Зодиака, которых ждут перемены до конца июня 2019
- Как выглядит обрушившийся девятиэтажный дом в Атаках.ФОТО
- Альянс Санду-Додона намерен заморозить строительство жилых домов в столице
- Эксперты рассказали, как охладить квартиру без кондиционера
- Владимир Воронин: Додон - прирожденный предатель
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
- Звезда сериала "Богатые тоже плачут" умерла от рака
- Новый министр обороны Павел Войку не решил, будет ли требовать вывода российских войск с территории Молдовы
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md