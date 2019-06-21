Две современные спортивные площадки открыли в двух столичных районах

Две современные спортивные площадки открыли в двух столичных секторах. Отремонтировали их в рамках проекта обустройства спортплощадок. Одна из них находится на Телецентре. Пришедшие на открытие дети сразу же опробовали ее.

"Интересно, но немного тяжело. Бегая, нужно быть очень внимательным."

"Мне понравилось, как обустроили. Хороша идея с искусственным газоном. Раньше в дождь здесь было грязно, мы не могли играть."

"Раньше площадка была разрушена, она была обычная. Теперь ее сделали очень красивой."

Отремонтированными спортплощадками смогут пользоваться все желающие.

"Раньше мы проводили здесь все мероприятия общественных центров. Сделали очень хорошее дело для наших детей, очень полезное для укрепления здоровья."

Вторую спортплощадку открыли на Ботанике.

"Здесь было другое поле, оно осталось еще со времен строительства домов, без ворот, была баскетбольная площадка. Дети очень ждали этого момента, потому что негде бегать, дороги очень плохие."

"Старая игровая площадка была в плачевном состоянии, разбитая, дети спотыкались. Теперь всё красиво, мы гордимся."

Работы по восстановлению спортплощадок продолжались девять месяцев.

"На ремонт площадок выделили четыре миллиона 300 тысяч леев. Эти деньги пошли на каучуковую поверхность, газон и обустройство трибуны, с которой можно наблюдать за футбольными матчами", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Всего в Кишиневе насчитывается около ста спортивных площадок. Большинство из них нуждается в ремонте.