В столичном парке на Буюканах начался ремонт

В столичном парке "Алунелул" на Буюканах начался ремонт. Завершить его планируют через два месяца. Рабочие говорят, что постараются уложится в срок.

"Работаем на улице, жарко. Тяжело, конечно. Работать в строительстве нелегко. Сейчас занимаемся бордюрами, затем уберем все."

"Легко, тяжело, а мы работаем. Демонтируем бордюры, потом будем устанавливать новые."

Согласно новому проекту, в парке расширят пешеходные аллеи, заменят освещение, отремонтируют сцену под открытым небом, построят стадион для мини-футбола и установят туалеты.Кроме того, обустроят дорожки для велосипедистов и заменят скамейки.

"Первый этап предусматривает реконструкцию пешеходных аллей, второй - модернизацию и реконструкцию входа, а третий - реконструкцию сцены и амфитеатра", - сказал претор Буюкан Вадим Брынзанюк.

С инспекцией на месте работ побывал исполняющий обязанности мэра Кишинева Руслан Кодряну.

"В этом году сектору Буюканы исполняется 55 лет. Столько же времени в парке "Алунелул" не проводили никаких работ. Вокруг много жилых домов. Мы получили много обращений от жильцов с просьбой о помощи", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

Жители близлежащих домов говорят, что парк давно нуждался в обновлении.

"Мы рады переменам. Дороги были в ужасном состоянии. Гуляли с коляской, и ребенок постоянно просыпался, когда проезжали по ямам."

"Мы часто выходим с ребенком, но с коляской здесь трудно гулять. Много ухабов, ходить невозможно. Надеемся, будет лучше."

"Я рада, каждое утро здесь гуляю, любуюсь парком. Думаю, нужно заменить игровые площадки и тротуары."

На восстановление парка выделили более пяти с половиной миллионов леев.