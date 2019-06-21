Первая молдавская ежевика появилась на рынке

В продаже появилась первая молдавская ежевика. Речь идет о сорте тайберри - гибриде малины и ежевики. Килограмм ягод стоит до 85 леев, это почти вдвое дороже обычной ежевики. Аграрии говорят, что в этом году урожай богаче.

У Ирины Помпуш из села Телешеу Оргеевского района ежевикой засажен участок в один гектар. Два дня назад она собрала первые 15 килограммов ягод.

"Сейчас тайберри стоит около 80 леев за килограмм, а цена обычной ежевики в разгар сезона достигает 30 леев. В прошлом году они созрели немного раньше", - сказал производитель Ирина Помпуш.

Аграрии говорят что сорт тайберри хоть и неприхотливый, но минусы у него есть. Среди недостатков отмечают особые условия транспортировки. Поэтому Ирина продает ягоды лишь под заказ.

"Друзьям, через соцсети. На рынки и в магазины не поставляю. Думаю, этих ягод в магазинах нет, они более нежные, быстро портятся, а дорога от поля до магазина занимает много времени", - сказала Ирина.

В Молдове ежевику выращивают 50 аграриев.

"Мы говорим о площади в 160 гектаров. Отрасль развивается. Условия благоприятные. Дожди, от которых пострадали производители клубники, не сказались на урожае ежевики. Он будет хорошим", - сказал глава ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко.

В ближайшие недели на рынке появятся и другие сорта ежевики, такие как Арапахо, Торнфри, Трипл Краун. А в эти выходные в столице пройдет ягодная ярмарка.