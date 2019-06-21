На протяжении тысячелетий этот день наделялся мистическим и праздничным значением.Сегодня в Северном полушарии наступит самый длинный световой день в году – летнее солнцестояние. Сегодня день летнего солнцестояния нередко называют настоящим "началом" или "серединой" лета, а также "солнцеворотом". С ним связаны праздники, шумные гуляния и народные приметы.
Что такое летнее солнцестояние
Современная астрономия знает, что в году есть два солнцестояния: зимнее и летнее. В северном полушарии зимнее солнцестояние приходится на 21 или 22 декабря и тогда наблюдается самый короткий день (и самая длинная ночь), а летнее – на 20 или 21 июня, когда наблюдается самый длинный день, и самая короткая ночь.
Летнее солнцестояние наступает тогда, когда наклон оси вращения Земли в направлении Солнца принимает наименьшее значение, и солнце достигает максимально высокой для наблюдателя позиции. В этот день наступает астрономическое лето – световые дни станут постепенно сокращаться, а ночи – становиться все длиннее.
На протяжении тысячелетий этот день наделялся мистическим и праздничным значением. На день летнего солнцестояния многие народы Европы устраивали массовые праздничные гуляния, а также проводили разнообразные мистические обряды, передает УНИАН.
Когда летнее солнцестояние 2019
В июне интернет-пользователи традиционно интересуются, когда произойдет летнее солнцестояние. В нынешнем году дата летнего солнцестояния припадает на 21 июня. Точное время астрономического солнцестояния – 18:55 по молдавскому времени.
Летнее солнцестояние 2019 – праздник
В древние времена день летнего солнцестояния отмечался многими языческими народами Европы, он считался днем пика могущества магии жизни и сверхъестественных сил природы. Так, кельты на летнее солнцестояние отмечали праздник Лита – они посвящали день песням и танцам, а ночью разжигали костры и прыгали через них, чтобы очиститься от злых помыслов и физических недугов. Целители собирали травы и проводили магические обряды. Особо кельтами ценился папоротник.
Считалось, что в день Лита он на мгновение расцветает, а тот, кто найдет цветущий папоротник, получит магические способности. Ночной поход за папоротником считался очень опасным, ведь его, как полагалось, охраняли мифические феи и эльфы. Подобные празднества были и у древних восточных славян.
В зависимости от региона они могли называться по-разному – Купайло, Ивана Купала, Духов день, Колосок, Ярилин день, Солнцекрес, и прочее. Считалось, что в эти дни вода, огонь и живая природа обретают особую мистическую силу. В эти дни наши предки массово купались в водоемах и собирали целительные травы. Девушки плели венки и гадали.
Центральным элементом праздника оставался костер. Обычно его разжигали на закате, а затем водили вокруг хороводы или прыгали через него. Считалось, что огонь защищает от злых духов и недоброго глаза. Молодые пары прыгали через костер взявшись за руки, чтобы обеспечить себе долгую и счастливую супружескую жизнь. Сжигание в костре одежды больного, как представлялось, может помочь его исцелению.
Обряды на день летнего солнцестояния
С праздником летнего солнцестояния с языческих времен связано множество верований и обрядов, которые практикуются и сегодня. Так, для исполнения желаний каждый желающий может сплести себе венок их полевых цветов. В процессе необходимо думать о своем желании или читать молитву. Особенно популярен обряд у молодых девушек, которые мечтают найти себе пару или выйти замуж. Те, кто хотят привлечь в свою жизнь богатство, в день летнего солнцестояния могут взять всю мелочь из своего кошелька и спрятать ее под порогом дома. Пользуется популярностью обряд на перемены в жизни. Чтобы их достигнуть, на летнее солнцестояние нужно перевернуть в своем доме как можно больше предметов быта. После этого произносится заговор: "Дом вверх дном, другая жизнь начнется с новым днем!".
Летнее солнцестояние также использовалось для гаданий на суженого. Самое распространенное гадание – бросание венков из трав в воду. Если венок поплывет быстро – это сулит скорое замужество, если утонет – к одиночеству.
Приметы на день летнего солнцестояния – что нельзя делать
Народная память сохранила до сегодняшнего дня ряд примет на летнее солнцестояние. Так, хорошей приметой в этот день считалось сходить в баню. Вода и веник из трав в этот день обладают особой целительной силой.
Аналогично – считалось, что для исцеления от болезней нужно было до заката искупаться в реке или озере. Если встретить рассвет в день летнего солнцестояния, то можно было, как считалось, получить оберег от неудач и болезней.
Наши предки верили, что рожденные в этот день люди будут пользоваться покровительством солнца и природы. Заключенные в эти летние дни браки также считались особо крепкими и счастливыми. Считалось, что в самую короткую ночь нельзя спать, поскольку это может навлечь беду. Нельзя было также наносить вред природе, выбрасывать остатки пищи, сквернословить, злиться и делать недобрые пожелания.
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