Вопрос: ⠀ Вопрос касательно немытых ягод. То есть, если ребенок сидит на дереве, на черешне, сидит и сидит, и ест, и ест, и ест, то сгонять его оттуда? ⠀ Ответ: ⠀ Я от тотального мытья вижу намного больше проблем, чем от тотального не мытья. В немытой черешне меня волнует исключительно, где она растет и обработана она или нет. Если это дерево растет возле автомобильной дороги, если по этой улице в деревне носятся все время автомобили, и пыль лежит на этом дереве, а так бывает сплошь и рядом, то я хочу, чтобы вы это помыли. Если регулярно используются удобрения, которыми все это побрызгали, я конечно, категорически за то, чтобы это мылось. Но если это растущее в дали от цивилизации дерево, которое моется дождями, то ничего страшного в конце концов не будет.