Пообещали $9 миллионов: на Аляске девушка убила лучшую подружку

В США девушку обвинили в убийстве лучшей подруги. За совершение преступления ей незнакомец в интернете предложил 9 млн долларов.

Как сообщает ВВС, 18-летняя Денали Бремер вступила в преступный сговор с целью убийства 19-летней Синтии Гоффман.

Полиция утверждает, что Бремер отправила видео с моментом убийства 21-летнему Дэрину Шимлеру из штата Индиана, который и обещал ей вознаграждение, передает Обозреватель.

На судебном заседании Бремер признала, что убила Гоффман. Обеих девушек называют лучшими подругами. Сообщается, что убийство было совершено по указке Шимлера, который называл себя Тайлером, миллионером из Канзаса.

На суде представиил доказательства того, что Бремер и Шимлер переписывались в сети и "обсуждали план изнасилования и убийства кого-то из Аляски". Прокуроры отметили, что Бремер по указке Шимлера привлекла к преступлению еще четырех человек и пообещала заплатить им крупные суммы денег.

Выяснилось, что Гоффман заманили в туристическую зону, где и убили. Подозреваемые признались, что обмотали голову и руки девушки скотчем, после чего выстрелили ей в затылок. Тело выбросили в реку, что в 30 километрах от города Анкоридж. По версии следствия, смертельный выстрел сделал 16-летний Кайден Макинтош .

19-летний Калеб Лейланд, а также еще двое несовершеннолетних подростков, также проходят по этому делу.

Кроме того, по данным следствия, Бремер призналась в том, что снимала видео с сексуальным насилием над несовершеннолетними девушками (8 и 15 лет) и отправляла их Шимлеру. Каждому из фигурантов дела грозит до 99 лет тюрьмы.