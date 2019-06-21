21 июня – это благоприятное время для творчества, романтических отношений, отдыха и общения с друзьями, говорит астролог.
Летнее солнцестояние — важное событие, которое оказывает огромное влияние на жизнь людей, говорят астрологи. О том, каким будет солнцестояние 21 июня 2019 года для каждого знака Зодиака, рассказал SlovoFraza астролог Павел Глоба, передает УНИАН.
Овен
День стимулирует эмоциональную привязанность ко всем, кто рядом с вами. Овны откроются навстречу новому чувству и будут готовы завязать тесные отношения с теми, кто давно ждет их расположения. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства и контакты. Нельзя оставаться равнодушным, безразличным к событиям, которые происходят вокруг вас.
Телец
Для финансовых дел и карьеры в жизни большинства представителей этого знака это достаточно благополучный и безопасный день, когда можно рисковать и играть по-крупному, не встречая на своем пути серьезных препятствий и проблем. Ваши стремления должны простираться далеко. Любуйтесь их красотой, верьте в них и следуйте за ними, куда бы они вас ни повели.
Близнецы
Очень сложным будет этот день: ожидается ряд крупных скандалов и разоблачений, что может привести к отставкам Близнецов, а также дать толчок революционным и оппозиционным выступлениям. Вам нужно поработать над укреплением своих «тылов», используя с этой целью родственные и семейные связи.
Рак
Значительно меняется окружение многих Раков, появляется возможность путешествий, которые будут весьма удачными. А интуитивность и коммуникабельность позволят им выходить на контакты с самыми разными необычными людьми. У вас есть таланты, вы можете многого достичь, но есть и недостатки. Если вы сможете с ними совладать и найдете себе работу по душе, то ваша карьера будет стремительно развиваться.
Лев
День символизирует рост, развитие. Львы должны знать, что сегодня любые начинания предполагают серьезное развитие и будут иметь далеко идущие последствия. Ошибка этого дня будет стоить вам очень дорого.
Дева
День символизирует соблазн, искушение. От заманчивых предложений голова Девы может пойти кругом. Будет очень трудно верно сориентироваться и выбрать то, что наиболее важно. Медитация и молитва поможет обрести внутреннюю гармонию. Держитесь! Скоро откроется второе дыхание. Не возбраняется попробовать себя на новом поприще.
Весы
Вполне вероятно изменение цели, общей ориентации бизнеса, которое пройдет достаточно болезненно, но впоследствии даст неплохой результат. Деловые люди, родившиеся под этим знаком, могут начать реорганизацию своего дела. Для достижения своих профессиональных целей не стесняйтесь использовать связи с вышестоящими инстанциями.
Скорпион
День благоприятен для общения. Новые приятели заинтересуют вас чем-то необычным. Увлекшись не на шутку, вы рискуете забыть обо всем на свете. Будьте благоразумны, планируйте время, чтобы успеть всюду. Учтите, близким сейчас особенно необходимо ваше внимание.
Стрелец
21 июня, возможно, наступит очень сложный момент, когда многим из вас покажется, что почва уходит из-под ног. Затормозятся дела, могут ухудшиться отношения с окружающими, с близкими и коллегами, да и настроение упадет до нуля. Только без паники! Планы, которые в этот период рухнут, не стоит оплакивать: звезды указывают, что они были нежизнеспособны, так что самое разумное — поблагодарить судьбу и реорганизовать свое дело.
Козерог
День символизирует смирение, подчинение, порядок. Могут возникнуть ситуации, в которых интересы близких людей будут находиться в разных плоскостях. Вероятно непонимание, стремление подчинить всех своей воле. Семейным Козерогам астролог может посоветовать не "давить" на своих близких, ибо отпор скорее всего будет вполне достойным, а ссоры только поспособствуют дальнейшему охлаждению отношений.
Водолей
Многие Водолеи сегодня получат неплохую возможность развивать свою деятельность за рубежом, и в связи с этим возможны переезд или длительная поездка. Если вы возьмете с собой в поездку близкого человека, то, возможно, сможете соединить полезное с приятным.
Рыбы
Вероятно, что Рыбы, имеющие собственный бизнес, получат ряд интересных предложений от партнеров из других регионов страны или из-за рубежа. Впоследствии это может вывести дело на более высокий уровень. Оговаривая условия будущего сотрудничества, необходимо быть крайне внимательными к бумагам и документам, так как в противном случае из-за них могут возникнуть проблемы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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