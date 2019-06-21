Новый сплав превосходит никелид титана – лидера среди материалов, способных восстанавливать свою форму при нагреве после высоких внешних нагрузок.
Российские ученые из лаборатории физики высокопрочных кристаллов Сибирского физико-технического института (СФТИ) Томского госуниверситета (ТГУ) разработали новый сплав металла с улучшенной памятью формы. Об этом накануне сообщила пресс-служба вуза, передает Корреспондент.
"По функциональным характеристикам новый сплав превосходит никелид титана – лидера среди материалов, способных восстанавливать свою форму при нагреве после высоких внешних нагрузок. Разработка перспективна для создания инновационных решений в авиационной, космической, автомобильной промышленности и робототехнике", – говорится в сообщении.
Сплав разработан на основе железа, никеля, кобальта и алюминия с заменяемым пятым элементом – им может быть и титан, и ниобий, и их сочетание.
По словам инженера лаборатории физики высокопрочных кристаллов СФТИ ТГУ Анны Ефтифеевой, новый материал на основе железа обладает большей, чем у никелида титана, способностью восстанавливаться после деформации.
"У нового сплава на основе железа обратимое изменение формы достигает 15%, у сплавов никелида титана – около 10%. За счет этого датчики и исполнительные элементы из сплавов на основе железа будут работать эффективнее, как и механизмы, которые они приводят в движение", – пояснила Ефтифеева.
Добиться этого результата удалось при помощи специальной термической обработки, на технологию ученые уже получили патент.
Ученым также удалось добиться высокой прочности нового сплава, что является важным аспектом для практического применения в авиакосмической и машиностроительной отраслях.
Кроме того, отмечается, что датчики и исполнительные механизмы, изготовленные из нового сплава на основе железа, будут не только прочнее, но и дешевле изделий из никелида титана.
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