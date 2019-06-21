Google прекращает производство планшетов

При этом корпорация продолжит создавать смартфоны, ноутбуки, а также компьютеры 2 в 1.

Компания Google прекращает производство собственных планшетов. Это подтвердили ее сотрудники. При этом корпорация продолжит создавать собственные смартфоны, ноутбуки, а также компьютеры 2 в 1. Об этом пишет Computerworld.

Осенью прошлого года был представлен последний планшет компании Pixel Slate. Помимо этого в разработке находились два планшета меньшего размера, и в начале этой недели Google решил отказаться от всей работы над этими устройствами и вместо этого целиком сконцентрироваться на ноутбуках, передает Корреспондент.

Решение руководства компании не окажет никакого влияния на телефоны Pixel. Они, как и компьютеры Pixel - это разные отделы, и ограничивать производство этих продуктов корпорация не намерена.

Ранее сообщалось, что Google намерена инвестировать миллиард долларов в строительство бюджетного жилья.