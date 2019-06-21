Во время акций протеста в Тбилиси пострадали 240 человек

Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в четверг в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях. Об этом сообщил в пятницу замминистра здравоохранения Грузии Заза Бохуа.

"Всего на акциях пострадали 240 человек, из которых 102 остаются в клиниках", - цитирует его Первый канал Грузии.

По словам Бохуа, среди пострадавших - 80 полицейских. Сейчас хирурги делают операции двум раненым. Состояние одного из пострадавших стабильно тяжелое, передает ТАСС.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП).

В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента.

Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.