Речь идет о моделях с экраном диагональю 15 дюймов, которые были проданы в основной своей массе в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года.
Компания Apple отзывает некоторые из произведенных ею ноутбуков MacBook Pro в связи с неисправностью батареи, которая может представлять опасность. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.
Речь идет о ноутбуках MacBook Pro с экраном диагональю 15 дюймов. Они были проданы в основной своей массе в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Специалисты Apple установили, что "у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск с точки зрения пожарной безопасности", передает ТАСС.
В компании заверили, что считают безопасность клиентов приоритетом и обещали бесплатно поменять проблемные детали. Кроме того, они просят владельцев не пользоваться данными компьютерами до смены батареи.
Представители Apple предложили владельцам компьютеров ввести их серийные номера в представленной на сайте форме, чтобы узнать, исправны ли имеющиеся у них устройства. В компании подчеркнули, что данная сервисная акция не касается других моделей MacBook Pro. Как следует из заявления, отзыв проводится во всех странах, где представлена компания.
В апреле Apple объявила об отзыве произведенных ею адаптеров, предназначенных для сетевых розеток, которые используются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. "В редких случаях эти трехконтактные адаптеры могут выходить из строя, при этом возникает риск удара электрическим током при прикосновении к ним", - говорилось в заявлении компании. Тогда отмечалось, что Apple известно о шести подобных инцидентах.
Основанная в 1976 году Apple производит, помимо ноутбуков MacBook, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, однако к настоящему времени снизилась примерно до $917 млрд.
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