Социологи выяснили, что каждая третья девушка ходит на свидание ради ужина

Учёные подозревают, что это своего рода компенсация на случай, если встреча пройдёт неудачно.

Не романтические чувства, а бесплатный обед или ужин являются причиной пойти на свидание для каждой третьей девушки, выяснили социологи из американского штата Калифорния. Своё исследование они опубликовали в журнале "Социальная психология и наука личности".

Социологи ссылаются на исследования в разных областях. У других приматов, например у шимпанзе, самки часто вступают в близкие или даже постоянные отношения с самцами в обмен на мясо или другую калорийную еду. Социолог Брайан Коллиссон из Тихоокеанского университета Азусы решил проверить, так ли это у людей, прочитав заметку в бульварной газете про то, что девушки соглашаются на свидание с мужчинами ради ужина в дорогом ресторане, передает Life.

— Мы заинтересовались этой проблемой после того, как мы прочитали об этом в новостях. Что интересно, чаще всего себя так вели девушки, которые страдали нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией, а также придерживались традиционных представлений о ролях мужчин и женщин, — рассказывает социолог Брайан Коллиссон.

Учёный с коллегами набрали восемьсот девушек-добровольцев, которые интересовались соцсетями. У каждой составили психологический портрет и провели опрос об отношении к подобным свиданиям.

Каждая четвёртая опрошенная девушка хоть раз в жизни поступала подобным образом. А отсеяв представительниц меньшинств, оказалось, что на свидание ради бесплатной еды ходили 33 процента респонденток.

Учёные обнаружили, что любительницы подобных свиданий умеют хорошо манипулировать поведением окружающих и им почти безразличны мысли и чувства других людей.

Социологи добавляют, что поведение мужчин пока просто не оценивали. Скоро учёные собираются добраться и до них. Кстати, ранее Лайф рассказывал о Поле Гонсалесе из Лос-Анджелеса. Он назначал женщинам свидания, заказывал дорогие блюда, а потом просто сбегал.