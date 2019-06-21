Киану Ривз может получить роль супергероя в фильме Marvel

Глава компании рассказал, что со звездой разговаривают по поводу каждого из проектов студии.

Marvel Studios ведёт переговоры со знаменитым актёром Киану Ривзом о его участии в фильмах киностудии. Об этом рассказал глава компании Кевин Файги во время показа фильма "Человек-паук. Вдали от дома" в Лондоне.

— Я не знаю пока, будет ли Ривз сниматься у нас. Но если он согласится, то на этот случай мы очень хотим найти для него хорошую роль, — цитирует Файги портал Comic Book.

По его словам, переговоры с актёром Джейком Джилленхолом, который снялся в новом фильме о Человеке-пауке, проходили таким же образом, передает Life.

Файги заявил, что представители Marvel "долго разговаривали" с артистом, пока для него не появилась идеальная роль — суперзлодея Мистерио. Он выразил надежду, что с Ривзом всё сложится так же. Сейчас же, по словам главы киностудии, с актёром разговаривают по поводу каждого из фильмов компании.