Число университетов в Республике Молдова сокращается, а в ближайшие годы некоторые из них исчезнут либо путем слияния, либо будут закрыты. И число студентов уменьшается, в большей степени, чем количество университетов, предпочитая учебу за рубежом. Проблемы высшего образования в Республике Молдова обсуждались на заседании Комиссии по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ.
Председатель Совета ректоров Григорий Белостечник сказал, что если в 90-х годах было 54 университета, то в настоящее время насчитывается только 29, 17 из которых являются государственными и 12 частными. Причиной этого снижения является то, что многие частные университеты не смогли работать только на те деньги, которые были получены от сборов, выплачиваемых студентами, и закрылись, передает IPN.
И количество студентов сократилось, примерно с 120 тысяч в 2007 году до 60 тысяч в настоящее время. "Среди причин есть не только демографический фактор, но и тот факт, что предложения зарубежных университетов являются заманчивыми”, - уточнил Григорий Белостечник. Он добавил, что для того, чтобы остановить это явление, необходимо инвестировать в систему образования Молдовы.
Другим аспектом, обсуждаемым на заседании парламентской комиссии, был контракт, который должен быть подписан между университетами и студентами, получающими образование за счет государства. "Еще с 1994 года существует постановление правительства, в котором говорится, что каждый руководитель высшего учебного заведения обязан заключать контракт со студентами, поступившими на бюджет, и, насколько я знаю, всего лишь некоторые университеты заключают такие контракты. Впоследствии, если эти студенты не идут работать в национальную экономику, они обязаны вернуть деньги за учебу”, - сказал председатель комиссии, депутат Адриан Лебединский.
Григорий Белостечник заявил, что это решение было утверждено в условиях, когда многие выпускники не хотят работать в сельских населенных пунктах, куда их распределяют после окончания учебы.
"Мы бы заставили выпускников поехать в сельские населенные пункты на работу, но государство больше не предлагает рабочие места. Университеты также не могут заставить выпускников платить за обучение, если они не хотят работать в стране. Это может сделать только государство, через суд", - отметил председатель Совета ректоров.
Григорий Белостечник говорит, что есть выпускники Государственного университета медицины и фармации, которые начали возвращать или берут обязательство вернуть деньги за учебу только для того, чтобы иметь свободу работать в другой стране.
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