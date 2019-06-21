Полицейского, обвиняемого в убийстве молодого человека в Хынчештах, приговорили к 12,6 годам тюрьмы

К 12 с половиной годам тюрьмы приговорили бывшего замначальника полиции Хынчешт, который прошлым летом застрелил 20-летнего парня. Его также обязали выплатить семье погибшего 300 тысяч леев компенсации.

Решение принял Кишиневский суд сектора Буюканы. Бывшего полицейского признали виновным в убийстве и превышении служебных полномочий. Прокуроры требовали для него 18 лет заключения.

"Кожокару Ион приговаривается к 12 годам и шести месяцам тюрьмы с лишением права занимать руководящие и государственные должности сроком на семь лет".

Еще пять лет тюрьмы прокуроры требовали для владельца бассейна, где произошло преступление. Однако суд решил закрыть уголовное дело на его имя.

"Прекратить административный процесс в отношении Раби Амира Мухаммеда на основании того, что вмененное ему деяние больше не считается правонарушением на момент вынесения настоящего постановления".

Родители погибшего парня заявили, что, скорее всего, обжалуют вердикт.

"Мы просили максимального наказания. Как бы то ни было, мы, несомненно, оспорим решение суда в отношении Раби Амира", - сказал отец погибшего Сергей Осипчук.

"Прошу понять меня правильно, я бы вообще хотела пожизненного срока, но законодательство не позволяет", - сказала мать погибшего Наталья Осипчук.

Адвокат семьи заявил, что прежде ознакомится с мотивировочной частью вердикта.

"Если мы поймем, что не согласны с решением, у нас есть 15 дней на подачу апелляции", - сказал адвокат семьи погибшего Николай Кирияк.

Напомним, преступление произошло 21 июня 2018 года. По данным следствия, трое парней незаконно проникли на территорию бассейна. Владелец вызвал полицию. Прибывший на место происшествия правоохранитель застрелил одного из молодых людей.