Лидеры ЕС не смогли выбрать нового председателя Еврокомиссии

Лидеры государств и правительств стран ЕС не достигли согласия по кандидатуре председателя Еврокомиссии. Глава Евросовета Дональд Туск вынес на обсуждение три кандидатуры - лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, первого зампредседателя Еврокомиссии, социалиста Франса Тиммерманса и еврокомиссара по конкуренции, либеральной демократки Маргарете ВестАгер. Для победы им нужен был голос 21-й страны из 28 участниц ЕС.

"Ни один кандидат не получил большинства. Евросовет согласился, что нужен пакет, отражающий разнообразие ЕС. Мы снова встретимся 30 июня", - сказал председатель Евросовета Дональд Туск.

Помимо главы Еврокомиссии предстоит избрать также руководителей Европарламента, Евросовета, Евробанка и еврокомиссара по иностранным делам. Румынские СМИ отмечают, что Дональда Туска на посту председателя Евросовета может сменить президент Румынии Клаус Йоханнис, а на пост главы Европарламента прочат немецкого эколога Ска Келлер.

На 2 июля назначено первое заседание Европейского парламента. Там так и не сложилось устойчивое большинство. В начале недели народные европейцы, либералы, зеленые и социалисты пытались договориться о программе правления, но не сумели прийти к согласию.