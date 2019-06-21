Пойманы пьяными за рулем: 16 водителей остались без прав

16 водителей остались без прав прошлой ночью. Всех поймали пьяными за рулем. Одного остановили на трассе Новые Анены - Штефан-Водэ. Тест показал десятикратное превышение нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе.

А в селе Избиште Криулянского района остановили пьяного мотоциклиста. В этом случае норма была превышена восьмикратно. По данным полиции, с начала года по вине нетрезвых водителей случилось 56 аварий. Погибли в них 15 человек, 61 пострадал.

В конце прошлого года кабмина Павла Филипа ужесточил наказание за вождение в пьяном виде. Водителей сразу же лишают прав, а возвращают их после повторной сдачи экзаменов. Также автомобилистов отправляют на принудительные работы в морг.