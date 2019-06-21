Счастливый отец травмировал себя пневмохлопушкой

Пара собрала гостей по случаю объявления пола будущего ребенка. Однако веселье не обошлось без неприятного инцидента.

Будущий отец не вечеринке по поводу объявления пола будущего ребенка неудачно использовал пневмохлопушку. В итоге ее деталь с силой ударила его в пах. Инцидент был снят на видео, пишет The Mashable.

Предполагается, что с хлопушкой что-то пошло не так, когда ее нижняя часть ударила будущего отца, передает Корреспондент.

Веселье пришлось на какое-то время прервать. Несмотря на болезненный инцидент, стоящая рядом будущая мать не смогла сдержать улыбки из-за курьезности ситуации.