Астронавт запечатлел ночь на Земле из космоса

Космонавт Сергей Рязанский снял на видно, как выглядит ночь на Земле с высоты в 400 километров. Видео из космоса он опубликовал на своей странице Facebook.

"Ночь на высоте 400 километров над Землей", - подписал ролик космонавт.

На видео запечатлены тысячи светящихся огоньков по всему земному шару, которые не угасают даже ночью. При этом в одной части Земли в кадр попала молния, передает MIG.

За несколько дней ролик просмотрели более 300 тысяч пользователей Сети.