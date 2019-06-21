Введение моратория на строительство в столице лишит десятки тысяч человек жилья и работы. В этом уверен депутат ДПМ Владимир Чеботарь. Законопроект, подготовленный депутатом ПДС Владимиром Болей он прокоментировал в программе Moldova în Direct на общественном телеканале.
"Задумались ли они, сколько работников заняты на рынке труда? А когда мы говорим о рынке труда берите, пожалуйста, в расчет, что речь идет о людях, занятых в сфере строительства, на инженерной работе, разработчиках строительных проектов, продавцах инструментов и самого разного оборудования", - сказал депутат ДПМ Владимир Чеботарь.
Как отметил Чеботарь, мораторий повлечет за собой и бюджетные потери.
Он согласился: в Кишиневе есть проблема хаотичной застройки, но ее развитие допустил Кишиневский муниципальный совет, где большинство принадлежит социалистам.
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