Депутат ДПМ: Мораторий на строительство лишит десятки тысяч человек жилья и работы

Введение моратория на строительство в столице лишит десятки тысяч человек жилья и работы. В этом уверен депутат ДПМ Владимир Чеботарь. Законопроект, подготовленный депутатом ПДС Владимиром Болей он прокоментировал в программе Moldova în Direct на общественном телеканале.

"Задумались ли они, сколько работников заняты на рынке труда? А когда мы говорим о рынке труда берите, пожалуйста, в расчет, что речь идет о людях, занятых в сфере строительства, на инженерной работе, разработчиках строительных проектов, продавцах инструментов и самого разного оборудования", - сказал депутат ДПМ Владимир Чеботарь.

Как отметил Чеботарь, мораторий повлечет за собой и бюджетные потери.

Он согласился: в Кишиневе есть проблема хаотичной застройки, но ее развитие допустил Кишиневский муниципальный совет, где большинство принадлежит социалистам.