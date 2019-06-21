Ученые сообщили о неожиданном последствии использования смартфонов

Австралийские ученые выяснили, что вследствие частого использования смартфонов у молодых людей на черепах вырастают костные наросты, сообщил портал NJ.com.

Рогообразные выступы появляются на затылке. По информации ученых, это происходит из-за смещения нагрузки от позвоночника к мышцам головы и ее наклоном вперед, что провоцирует рост костей в связках и сухожилиях, передает mig.

Вследствие этого у людей над шеей на затылке вырастает небольшая выпуклость. Исследователи заявляют, что это открытие можно считать первой документацией физиологической адаптации организма к использованию современных технологий.