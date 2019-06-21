Ученые: Шоколад продлевает жизнь и помогает похудеть

Полезные свойства содержатся в шелухе какао-бобов, которую используют для приготовления низкосортного шоколада.

В американском Университете Иллинойса ученые обнаружили неожиданные свойства шелухи какао-бобов, помогающие бороться с ожирением и старением. Об этом сообщает Medical Xress.

Ученые узнали, что три фенольных соединения из шелухи какао-бобов устраняют связанное с ожирением хроническое воспаление, а также возвращают резистентность к инсулину. Последняя может быть причиной возникновения диабета второго типа и сокращения продолжительности жизни, передает Корреспондент.

Протокатеховая кислота, эпикатехин и процианидин B2, содержащиеся в шелухе какао-бобов, как вместе, так и раздельно способствуют восстановлению поврежденных митохондрий, снижают степень накопления жира и блокируют воспалительные процессы.

Шелуха какао-бобов называется каковеллой и используется для приготовления низкосортного шоколада и удобрения почвы.