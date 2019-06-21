Где был министр внутренних дел Андрей Нэстасе в тот вечер, когда обвалилась часть дома в Атаках

19 июня 2019 года в городе Атаки, рухнула часть многоэтажного дома. 36 семей остались на улице , а спасатели до сих пор работают без перерыва, чтобы устранить последствия обрушения.

Ночью в Атаки прибыл глава Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Михаил Харабаджиу, чтобы следить за ситуацией, в то время, как министр внутренних дел Андрей Нэстасе проводил вечер в театре. По данным moldpres, в национальной филармонии была презентована книга, посвященная поэту Михаю Еминеску. В мероприятии принял участие министр внутрених дел Андрей Нэстасе. Стоит отметить, что Нэстасе даже сегодня не соизволил поехать в Атаки, посмотреть, как идут работы. Вместо того, он поехал на встречу с Майей Санду и с местными властями, хотя он не имеет ничего общего с такими встречами.

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