Владимир Чеботарь: Новый премьер-министр ограничился постом в фейсбуке после трагедии в Атаках

Новую власть допускает ошибки одну за другой. Когда в Атаках рухнул девятиэтажный дом, и 46 человек остались без крова, премьер-министр Майя Санду не взяла на себя труд посетить место происшествия. Она ограничилась публикацией в фейсбуке. Такие подходы неизбежно разочаруют жителей страны. В этом уверен зампредседателя ДПМ Владимир Чеботарь.

"Произошла трагедия. В правительстве Демпартии уже через несколько часов начинались заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, выезды на места. Наши коллеги проводили там ночи, и премьер-министр был рядом с людьми, чтобы удостовериться, что им тепло, и они обеспечены едой и одеждой. А госпожа премьер-министр предпочла остаться дома в уюте, заняться другими делами и разместить сообщение в интернете, в фейсбуке, которое закончила угрозами", - сказал Чеботарь.

Пока десятки жителей Атак остаются без крыши над головой, Майя Санду предпочитает решать кадровые вопросы в правительстве. Премьер и партнеры лишний раз доказывают, что их основные приоритеты – должности и борьба за кресла.