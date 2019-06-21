В столице пройдёт ярмарка ягод

Сезон витаминов в разгаре. На этих выходных в столице пройдёт ягодная ярмарка. Тем временем на молдавских плантациях созрела первая в этом году ежевика сорта Тайберри.

По словам фермеров, эти растения очень капризные, выращивают их на небольших участках. Зато урожай в этом году хороший. С каждого куста можно собрать 2-3 килограмма ягод. А стоят они почти вдвое дороже обычной ежевики.

"Сейчас Тайберри стоит около 80 леев за кг, а цена обычной ежевики в разгар сезона может опускаться до 30 леев", сказала предпринимательница, Ирина Помпуш, передает canal3.

Сорт ежевики Тайберри относительно новый для нашей страны. Эти ягоды часто путают с малиной. И не удивительно, сорт Тайберри - это помесь красной малины и ежевики. Из-за того, что ягоды быстро портятся, некоторые предприниматели продают их только на заказ.

"Через друзей, соцсети, но на рынок или в магазины - нет. Думаю, что такие ягоды не найдешь в магазинах. Они довольно хрупкие, быстро портятся, а путь с поля и до магазина - слишком длинный", отметила предпринимательница, Ирина Помпуш.

По данным Ассоциации "Ягоды Молдовы", выращиванием ежевики в Молдове занимаются около 50 фермеров. Еще через неделю на рынках появятся сорта Арапахо, Торнфри, Трипл Краун.

"Отрасль развивается. Площадь плантаций каждый год увеличивается примерно на 20%. Условия были благориятными. Дожди, от которых пострадали производители клубники, обошли стороной тех, кто занимается ежевикой. Мы ожидаем хорошего урожая", сообщила председатель Ассоциации "Ягоды Молдовы", Анета Ганенко.

Плантации ежевики в Молдове занимают около 160 гектаров.