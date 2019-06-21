Уход за питомцами в жаркую погоду

Жаркую погоду сложно переносят не только люди, но и животные. Любящие хозяева в этот период стараются сделать всё возможное для облегчения жизни четвероногим. Одни смачивают им лапы и шёрстку, а другие ведут в салоны по уходу за животными, где из любимцев делают настоящих моделей.

"Шерсть очень густая и держит тепло. Стричь ее нужно по специальной методике, чтобы кожа дышала. Таким образом, животное сможет выжить в наших климатических условиях", сказала грумер, Анастасия Гадай.

Если в жаркий период животное не стричь, у него могут появиться серьезные проблемы со здоровьем, утверждают специалисты, передает canal3.

"Начинаются проблемы с кожей: грибковые заболевания, различные дерматиты. Шерсть теряет блеск, самочувствие животного ухудшается", отметила грумер, Анастасия Гадай.

Поход в животными в салон обходится недешево. Но любящие хозяева не жалеют средств на своего питомца.

"Мы решили, что нужно стричь. Шерсть была слишком длинной и плюс эта жара. Мы не колеблясь пришли в салон, чтобы сделать и ей приятное", сообщила хозяйка, Луминица Цыку.

Столичные салоны для животных предлагают не только модельную стрижку, но и спа-процедуры. Стоимость услуг варьирует от 150 до 600 леев.