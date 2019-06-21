Huawei официально показала смартфоны Nova 5

Новая линейка должна поступить на рынок в течение месяца. Гаджеты относятся к устройствам среднего класса.

Компания Huawei представила новую линейку смартфонов среднего класса Nova 5. Об этом пишет Android Authority.

Стандартный Huawei Nova 5 первым поставляется с новым 7-нм чипсетом Kirin 810 от Huawei. Новый восьмиядерный чипсет имеет два ядра Cortex-A76 2,27 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 1,88 ГГц. В Nova 5 Pro установлен флагманский Kirin 980.

Устройство также получило графический процессор Mali-G52 для улучшения графической производительности. Но самым большим дополнением, возможно, является нейронный процессор NPU. Это означает, что Nova 5 является первым смартфоном среднего класса с отдельным чипом ИИ, передает Корреспондент.

Линейка Huawei Nova 5 также оснащена четырехмодульной основной камерой, включая 48-мегапиксельный основной объектив, 16-мегапиксельную широкоугольную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру. А фронтальная камера - 32-мегапиксельная при апертуре f/2.0 .

Диагональ OLED-экрана составляет 6,39-дюйма, имеет разрешение Full HD с сенсором отпечатков пальцев.