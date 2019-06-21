Новая линейка должна поступить на рынок в течение месяца. Гаджеты относятся к устройствам среднего класса.
Компания Huawei представила новую линейку смартфонов среднего класса Nova 5. Об этом пишет Android Authority.
Стандартный Huawei Nova 5 первым поставляется с новым 7-нм чипсетом Kirin 810 от Huawei. Новый восьмиядерный чипсет имеет два ядра Cortex-A76 2,27 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 1,88 ГГц. В Nova 5 Pro установлен флагманский Kirin 980.
Устройство также получило графический процессор Mali-G52 для улучшения графической производительности. Но самым большим дополнением, возможно, является нейронный процессор NPU. Это означает, что Nova 5 является первым смартфоном среднего класса с отдельным чипом ИИ, передает Корреспондент.
Линейка Huawei Nova 5 также оснащена четырехмодульной основной камерой, включая 48-мегапиксельный основной объектив, 16-мегапиксельную широкоугольную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макро-камеру. А фронтальная камера - 32-мегапиксельная при апертуре f/2.0 .
Диагональ OLED-экрана составляет 6,39-дюйма, имеет разрешение Full HD с сенсором отпечатков пальцев.
Комментарии
- Злоумышленники освоили новый способ слива личных данных пользователей
- Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за потенциально опасной неисправности батареи
- Google прекращает производство планшетов
- Технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут
- СМИ: YouTube планирует создать отдельный проект для детей
- Вокруг Xiaomi разгорелся скандал из-за нарушения авторских прав
- Google инвестирует $1 млрд в строительство доступного жилья
- Microsoft добавит в клавиатуру новую кнопку
- Google и Facebook объединились с рекламодателями ради борьбы с плохим контентом
- Microsoft вернула в продажу лэптопы Huawei
- Диетолог дала рекомендации по правильному питанию
- Полицейские выпустили 34 пули в водителя автомобиля в США. ВИДЕО
- На нефтеперерабатывающем заводе в США произошел взрыв и пожар
- Huawei официально показала смартфоны Nova 5
- Уход за питомцами в жаркую погоду
- Как выглядит обрушившийся девятиэтажный дом в Атаках.ФОТО
- Альянс Санду-Додона намерен заморозить строительство жилых домов в столице
- В Бельцах разыскивают женщину, подозреваемую в краже из магазина
- Технология Vivo зарядит смартфон за 13 минут
- Подростку из Оргеева за угон двух автомобилей грозит до 5 лет
- На Молдову надвигаются грозовые дожди и ураганный ветер: синоптики объявили желтый код
- Новый министр обороны Павел Войку не решил, будет ли требовать вывода российских войск с территории Молдовы
- У Молдовы больше нет перспективы присоединиться к ЕС
- Демократическая партия отказывается от власти
- В Атаках рухнула часть 9-этажного дома. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешны знакомства и поездки.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День будет напряженным с самого утра. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День будет напряженным с самого утра. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет напряженным с самого утра. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Уделите больше внимания любимому человеку.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md