Взрыв сотряс дома местных жителей, а пожар можно было увидеть за много миль от завода. О причине пожара и пострадавших пока не сообщалось.
На нефтеперерабатывающем заводе в американском городе Филадельфия в пятницу, 21 июня, произошел мощный взрыв, после чего начался пожар. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Отмечается, что взрыв на Philadelphia Energy Solutions прогремел в 4 утра (в 11 часов утра по киевскому времени, - ред.).
Причины взрыва пока неизвестны, информация о пострадавших также не поступала, передает Корреспондент.
Сообщается, что пожар удалось частично ликвидировать за полтора часа. Несмотря на масштабное задымление, людей с прилегающих территорий не эвакуировали. Однако Управление по чрезвычайным ситуациям в Филадельфии издало приказ о предоставлении жителям укрытие на восток от места пожара.
Очевидцы, живущие неподалеку от завода, рассказали, что взрыв сотряс их дома, пожар можно было увидеть далеко за мили. Шлейф густого дыма покрывал большую часть Сентер Сити и Южной Филадельфии. Один из пользователей Твиттера написал, что тепло от пожара можно было почувствовать, сидя в машине. Некоторые жители Южной Филадельфии отметили, что после взрыва в их местности с неба посыпались обломки.
Philadelphia Energy Solutions является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом на восточном побережье США и насчитывает около 1000 рабочих. Этому комплексу уже более 150 лет, он играл важную роль в подъеме американской нефтяной промышленности в 19 веке.
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