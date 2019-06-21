Полицейские выпустили 34 пули в водителя автомобиля в США. ВИДЕО

Пресс-служба департамента полиции округа Лос-Анджелес обнародовала кадры фатального инцидента, произошедшего 6 июня в городе Уиллоубрук, расположенном в штате Калифорния на западе США.

По версии правоохранителей, патрульные разыскивали 24-летнего отца троих детей Райана Тваймана, который находился под следствием по делу о незаконном хранении оружия. Стражи порядка, прибывшие к нему домой с ордером на обыск, не застали подозреваемого, передает ВЕСТИ.

Через некоторое время полицейские обнаружили на стоянке машину, которая, по оперативным данным, могли использоваться фигурантом.

Двое патрульных подошли к автомобилю, и один из них заглянул в салон, обнаружив там Тваймана, находившегося на месте водителя, и еще одного человека, сидевшего на пассажирском сидении.

В этот момент транспортное средство тронулось с места и несколько секунд спустя оба полицейских открыли огонь, в общей сложности сделав 34 выстрела.

Часть пуль попала в Райана Тваймана, скончавшегося от полученных ранений на месте ЧП.

Спутник погибшего не пострадал и был отпущен после допроса.

Специальная комиссия проводит расследование и изучает обстоятельства и правомерность использования табельного оружия.

Как сообщают местные СМИ, которым удалось пообщаться с членами семьи Твайман, родственники убитого считают действия патрульных чрезмерно жестокими и неоправданными.

"После того, как я проснулся сегодня утром и посмотрел это видео, у меня есть четкое мнение, что мой сын был убит ", — сказал отец Райана Тваймана Чарльз, подчеркнувший, что его сын был безоружен, а его действия не представляли угрозы жизни и здоровью полицейских.