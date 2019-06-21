Диетолог дала рекомендации по правильному питанию

Дневной рацион жителя мегаполиса должен наполовину состоять из овощей, фруктов и ягод, поскольку высокий темп жизни большого города требует от горожан ответственного отношения к своему рациону питания.

По словам специалиста, для легкого контроля количества съедаемой пищи подходит правило тарелки здорового питания. Так, порция на 30% должна состоять из овощей или блюда из овощей, на 20% — из ягод и фруктов, на 25% — из мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов пониженной жирности, пишет НСН.

Диетолог отметил, что размер порции нужно определять в зависимости от возраста и уровня физической подготовки человека. Кроме того, важно соблюдать равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, расходуемой человеком. Связано это с тем, что излишнее потребление калорий ведет к ожирению и другим связанным с ним заболеваний. Эксперт указала, что для того, чтобы сжечь калории и поднять себе настроение, достаточно выполнить работу по дому, потанцевать и сходить на пробежку, передает iz.