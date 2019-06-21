Руководство центрального рынка отправлено в отставку

Руководство предприятия "Центральный рынок" уволено. Об этом объявил в пятницу, 21 июня, исполняющий обязанности генерального мэра столицы Руслан Кодряну. Он сообщил, что обратился в Прокуратуру по борьбе с коррупцией и Министерство внутренних дел по поводу возможных коррупционных деяний на центральном рынке столицы.

По словам Кодряну, несмотря на то, что старое руководство центрального рынка было уволено два месяца назад и назначен новый глава предприятия, работающие там экономические агенты по-прежнему жалуются на незаконные сборы и подвергаются давлению, передает МОЛДПРЕС.

"С понедельника и до сегодняшнего дня мы побеседовали более чем со 100 экономическими агентами. Они также подали жалобы. Это довольно серьезные обвинения: речь идет о 7500 евро, 600 тыс. леев, которые взимаются с экономических агентов в качестве налогов. Все подали в мэрию официальные обращения, в которых говорится об этих нарушениях. Все обращения направлены в прокуратуру. Сегодня мы подписали ходатайство, в котором призываем вмешаться и МВД", - заявил Кодряну.

По его словам, с сегодняшнего дня руководство Центрального рынка будет освобождено от должности, а в начале следующей недели - назначен новый директор и два его заместителя. Кроме того, на центральном рынке будет проведен аудит для проверки доходов и расходов предприятия за последние годы.

В апреле этого года на предприятии "Центральный рынок" был назначен новый директор - после отставки предыдущего руководства из-за недовольства целого ряда экономических агентов, работающих на территории рынка.