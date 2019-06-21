Власти Греции опровергают информацию о вирусе Западного Нила

Греческие власти опровергают информацию в прессе, согласно которой Греция распространила предупреждение о комарах, вызывающих вирус Западного Нила.

Согласно пресс-релизу, который был отправлен в нашу редакцию через туристическое агентство, министерство здравоохранения Греции сообщает, что в этом году не зарегистрировано ни одного случая заражения вирусом Западного Нила.

В пресс-релизе также говорится, что предупреждение из-за вируса было выпущено в 2018 году, но тогда уровень заражения был низким: около 2 пациентов на 100 тысяч населения.

Каждый год Грецию посещают около 30 миллионов человек.