Акции Microsoft установили новый исторический рекорд

Капитализация Microsoft превысила $1 трлн, сейчас это самая дорогая публичная компания на планете.

Акции Microsoft установили новый исторический рекорд на уровне $137,66 за бумагу. С начала года акции крупнейшего разработчика программного обеспечения для компьютеров выросли на 34%.

Капитализация Microsoft превысила $1 трлн, сейчас это самая дорогая публичная компания на планете, пишет РБК. Облачные сервисы стали для компании Microsoft самой быстрорастущей нишей благодаря развитию цифровых услуг на облачной платформе, считают аналитики.

Спрос на такие услуги вызван бумом стриминговых сервисов — таких как Netflix, Hulu и Amazon Prime. Подобные сервисы на постоянной основе пользуются облачными сервисами, передает УНИАН.

По итогам первого квартала 2019 года сегмент "Облачные сервисы" показал наибольший прирост по выручке среди всех подразделений Microsoft. За три месяца выручка этого департамента увеличилась на 22%. Сегмент включает в себя инфраструктуру и платформу Azure, Windows Server и SQL Server.

Компания занимает второе место в мире по объему облачных услуг после Amazon. Два других сегмента компании, "Производительность и бизнес-процессы" (Microsoft Office, облачный Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn и Dynamic) и "Персональные компьютеры" (Windows Client, Xbox, Bing-поиск, медийная реклама, ноутбуки, планшеты и настольные компьютеры), увеличили выручку на 13,7% и 7,7% соответственно. В первом квартале 2019 года общая выручка производителя поднялась на 14%, до $30,6 млрд, а чистая прибыль стала больше на 19%, до $8,8 млрд.

Прибыль на акцию составила $1,14, увеличившись на 20%. Аналитики ожидают, что бумаги смогут подорожать еще на 8% и рекомендуют покупать акции Microsoft. Подорожать акциям поможет увеличение выручки и прибыли компании. Этому будет способствовать дальнейший рост рынка облачных технологий, считают аналитики.

В ближайшее время компания представит свои финансовые результаты. 17 июля 2019 года выйдут квартальные результаты и отчетность за последние 12 месяцев.