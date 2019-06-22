На столичной улице Мунчештской появился пешеход, ведущий в никуда

Пешеходный переход, который ведёт в никуда. Так можно назвать новую разметку, которая появилась на улице Мунчештской на Ботанике. Красно-белая зебра с обоих сторон упирается в бордюр без тротуара. Фотодоказательство предоставил в соцсетях столичный градоначальник Руслан Кодряну. На первый взгляд всё в норме, но интернет-пользователи не упустили шанса указать на проблему: Если сделать кадр с другого ракурса, видно, что после зебры хода нет.

Врио мэра поспешил успокоить горожан: работы не завершены. В течение трех дней новый пешеходный переход через дорогу с двумя разделенными полосами станет таким, какой он должен быть, передает canal3.

"Ставший вирусным в интернете перекресток на Мунчештской еще в работе. Заметно, что там лежит песок и щебень. В течение нескольких дней здесь все заасфальтируют и перекресток приобретет нормальный вид", сообщил и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

За месяц в столице нарисуют 140 цветных зебр. На оформление разметки было закуплено 70 тонн краски белого цвета и по три тонны красной и желтой. Покупка обошлась в два миллиона леев.