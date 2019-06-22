Cкандал в парламенте Грузии, спровоцировавший массовые акции протеста. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись скандала в грузинском парламенте, который стал причиной массовых акций протеста в Тбилиси.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа, на записи видно, как оппозиционные активисты заходят в здание парламента и возмущаются, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

"Где Гаврилов? Кто посмел сюда привести оккупанта?!", - говорит одна из оппозиционерок.

Конфликт продолжился уже в сессионном зале.

"Я убивал ваших! В Абхазии! Убивал и буду убивать!", - выкрикнул в ходе конфликта один из мужчин и выплеснул стакан воды на оппонента.