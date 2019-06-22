На ремонт столичных дворов планируют потратить 36 миллионов леев

Ремонт дорог в столичных дворах идет полным ходом. Рабочие трудятся по 11 адресам, которые отобрала мэрия. Они снимают верхний слой асфальта и демонтируют бордюры. Закончить работы планируется до осени. Их общая стоимость 36 миллионов леев.

На улице Дойна и Иона Алдя-Теодоровича дворы не ремонтировали более 20 лет.

С ходом работ ознакомился исполняющий обязанности мэра Руслан Кодряну.

"Компания Edilitatea уже срезали шесть тысяч квадратных метров асфальта. На многих участках поменяли бордюры. Готовы на следующей неделе приступить к асфальтированию".

Кипит работа и на улице Еуджена Коки.

"Когда дети были маленькие, трудно было пройти с коляской. Или проехать на велосипеде. Посмотрим подумают ли они сейчас о то, что мам с детскими колясками много, и подниматься на высокие бордюры непросто. Работы только начались, посмотрим."

Дороги между домами ремонтируют на улицах Скутарилор, Петру Рареша, Студенческой, Зелинского, Константина Вырнави, а также проспектах Траян и Ренаштерий.