Исследователи Королевского колледжа Лондона выяснили, что ранними признаками необратимых нейродегенеративных процессов, вызванных болезнью Паркинсона, может быть истощение серотонина. Об этом говорится в статье, опубликованной 21 июня на сайте Science Alert.
Отмечается, что изменения в серотониновой системе могут начаться за 15-20 лет до появления моторных и других симптомов, которые встречаются при начальной стадии болезни Паркинсона и со временем лишь усугубляются, передает Корреспондент.
В научной работе приняли участие 14 человек из Греции и Италии с редкой мутацией в гене SNCA, из-за которой они находятся в группе риска развития болезни Паркинсона, причем у семи из них уже диагностировали этот недуг, а у остальных семи еще не проявились характерные для него симптомы.
Участникам исследования обследовали мозг и полученные результаты сравнили с данными 65 человек с болезнью Паркинсона и 25 здоровых людей.
В результате авторы научной работы выявили, что изменения в серотониновой системе, которая влияет на настроение человека, его сон и моторную функцию, происходят за много лет до того, как у пациентов появляются первые симптомы болезни Паркинсона.
Исследователи уверены, что их открытие может привести к созданию новых способов диагностики заболевания и его лечения.
Напомним, во всем мире от болезни Паркинсона страдают более шести миллионов человек. Болезнь прогрессирует медленно, однако современная медицина пока не способна ее излечить.
Проявления болезни Паркинсона, которые ухудшаются со временем, включают моторные симптомы, такие как скованность, медлительность и дрожь, а также немоторные симптомы, такие как проблемы с памятью.
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