Звездного экс-футболиста Бекхэма разыграла жена

Бывшая певица, фотомодель Виктория Бекхэм подшутила над своим мужем, экс-игроком сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Фото розыгрыша Виктория выложила в Instagram-stories.

Бекхэм получил в подарок футболку главного соперника своего родного клуба "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити". Кроме того, на задней части футболки было нанесено имя Дэйв, пишет УНИАН.

Дело в том, что Бекхэм неоднократно говорил о том, что ненавидит, когда его называют Дэйвом, и что называть его так может только мама. На фото Бекхэм держит футболку с недовольным лицом.

В розыгрыше, судя по всему, также поучаствовал известный американский телеведущий Джеймс Корден, которого Виктория Бекхэм отметила на фото.

Напомним, Бэкхем выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 годы.