Европейский день музыки в Кишиневе отметили концертом под открытым небом

Концертом под открытым небом отметили в столице Европейский день музыки. Сцену устроили на ступенях кукольного театра „Licurici”, а зрительным залом стала вся прилегающая территория.

Концерт организовало столичное Управление культуры, а идея принадлежит президенту Французского образовательного, культурного, социального и экономического центра Люку Франсуа.

"Это французский проект, к которому мы присоединились. Мы решили поддержать проект по предложению господина Франсуа", - сказала глава столичного Управления культуры Стелла Митрюк.

"Мы довольно быстро придумали и организовали получасовую программу с участием муниципальных коллективов. Чтобы отпраздновать Европейский день музыки", - сказал руководители оркестра Василе и Витале Адваховы.

В концрте приняли участие оркестр братьев Адваховых, Роксана, Серж Кузенков, Каролина Горун, ансамбль Plăieşii и группа Megapolis.