В Таиланде курение дома приравняли к бытовому насилию

В Таиланде приняли закон, который приравнивает курение в жилище к домашнему насилию. Об этом сообщает Khaosod.

Действовать запрет начнет с 20 августа. С этого дня, если здоровье одного из членов семьи пострадает от пассивного курения, то нарушитель запрета предстанет перед судом. Как именно будут наказывать, пока не определено. Однако известно, что обвиняемых будут отправлять на курсы по отказу от курения, передает Мир24.

Разработкой законопроекта занимались в министерстве по женским вопросам и развитию семьи.

«Курение в доме может разрушать семьи, если жена и дети не хотят находиться рядом с курильщиком. Это порождает конфликты, оскорбления и физическое насилие. Кроме того, нельзя забывать про вред от пассивного курения», – заявила глава ведомства Лертпанья Буранабандит.

По последним данным ученых Таиланда, 49% семей, где есть курильщики, испытывают проблемы с насилием. Кроме того, в таких семьях уровень детской смертности в два раза выше.

В стране уже действует запрет на курение в большинстве общественных мест, в том числе на пляжах.