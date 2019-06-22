Выпускники Военной академии стали лейтенантами

Военная академия проводила очередных выпускников. Дипломы и звания лейтенантов получили 52 начинающих военнослужащих. Четверых лучших наградили "Крестами за заслуги".

Один из выпускников выбрал именно этот день, чтобы сделать предложение любимой. И, конечно, получил согласие.

"Мы дружим с восьмого класса. Четыре года выдались непростыми, особенно на первом курсе. Сохранить отношения было непросто, я был постоянно занят, но вместе мы справились. Мы поддерживали друг друга", - сказал выпускник Николае Величко.

В этот день сложилась еще одна пара. Андрей и Кэтэлина познакомились во время учебы в академии, оба мечтают о военной карьере.

"Мы прошли долгий путь. Теперь дали присягу и получили последние напутствия. Впереди служба и, надеюсь, успешная карьера".

"Очень важный и волнующий момент.

Мы уже выбрали место работы, и останемся вместе".

Среди выпускников Военной академии восемь девушек. В том числе близнецы-отличницы Кристина и Корина Сырбу.

"У нас все получилось, потому что мы мы приложили немало труда, ответственности и старания".

Все молодые офицеры уже получили место работы.

"Преимущество Военной академии, что выпускникам гарантированно трудоустройство в одном из подразделений Национальной армии. В среднем офицеры будут получать по 6-7 тысяч леев", - сказал ректор Военной академии Серджиу Плоп.

В Национальной армии служат больше шести тысяч военнослужащих.