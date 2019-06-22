Программу правительства Санду опубликовали только через две недели после назначения кабмина. Она рассчитана на шесть месяцев, хотя, как правило, программа составляется на весь период действия мандата исполнительного органа - четыре года.
Попытки журналистов выяснить у премьера причины задержки успехом не увенчались. К тому же Санду не стала скрывать недовольства вопросами.
"Надеюсь, мы выполним эту программу правления меньше чем за год, и тогда продолжим реформы. - Почему программа была опубликована только вчера? - Поговорите с коллегами из парламента", - сказала Санду.
Правительство Санду утвердили 8 июня всего за несколько минут. Премьер зачитала выжимки из программы, и депутаты одобрили 20-страничный документ без единого вопроса.
Кабинет Санду гарантирует, что Молдова останется суверенным, независимым и унитарным государством. Однако исполнение этого положения вызывает сомнения. Политический партнер Санду - неформальный лидер ПСРМ президент Игорь Додон открыто продвигает интересы России и идею федерализации Молдовы.
Также правительство альянса ПСРМ-ACUM заявляет о намерении продолжить европейскую интеграции, хотя социалисты во главе с Додоном выступают за присоединений Молдовы к Евразийскому союзу.
Члены кабинета Санду обещают поставить госучреждения на службу народа, но и это обещание, похоже, останется на бумаге. Ведь с первых дней деятельности альянса Санду-Додон госучреждения служат родственникам тех, кто пришел к власти. Например, начальником Генинспектората полиции назначен кум министра внутренних дел Андрея Нэстасе Георгий Балан. Только когда в соцсетях поднялась волна возмущения, Нэстасе заявил, что будет организован публичный конкурс на замещение этой должности.
Еще одна цель альянса Санду-Додон - так-называемое освобождение захваченного государства и укрепление независимости юстиции. Но и это обещание противоречит действиям и решениям, которые со скоростью света принимают ПСРМ и ACUM. Они одержимы должностями и стремятся лишь установить политический контроль над всеми госинститутами.
И до сих пор в альянсе Санду-Додон нет единого мнения о кандидатуре генпрокурора. Майя Санду настаивает, что эту должность должен занять специалист из-за рубежа, Додон - что гражданин Молдовы. По закону, последние слово в этом решении принадлежит президенту.
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