Программа правительства Санду рассчитана лишь на шесть месяцев

Программу правительства Санду опубликовали только через две недели после назначения кабмина. Она рассчитана на шесть месяцев, хотя, как правило, программа составляется на весь период действия мандата исполнительного органа - четыре года.

Попытки журналистов выяснить у премьера причины задержки успехом не увенчались. К тому же Санду не стала скрывать недовольства вопросами.

"Надеюсь, мы выполним эту программу правления меньше чем за год, и тогда продолжим реформы. - Почему программа была опубликована только вчера? - Поговорите с коллегами из парламента", - сказала Санду.

Правительство Санду утвердили 8 июня всего за несколько минут. Премьер зачитала выжимки из программы, и депутаты одобрили 20-страничный документ без единого вопроса.

Кабинет Санду гарантирует, что Молдова останется суверенным, независимым и унитарным государством. Однако исполнение этого положения вызывает сомнения. Политический партнер Санду - неформальный лидер ПСРМ президент Игорь Додон открыто продвигает интересы России и идею федерализации Молдовы.

Также правительство альянса ПСРМ-ACUM заявляет о намерении продолжить европейскую интеграции, хотя социалисты во главе с Додоном выступают за присоединений Молдовы к Евразийскому союзу.

Члены кабинета Санду обещают поставить госучреждения на службу народа, но и это обещание, похоже, останется на бумаге. Ведь с первых дней деятельности альянса Санду-Додон госучреждения служат родственникам тех, кто пришел к власти. Например, начальником Генинспектората полиции назначен кум министра внутренних дел Андрея Нэстасе Георгий Балан. Только когда в соцсетях поднялась волна возмущения, Нэстасе заявил, что будет организован публичный конкурс на замещение этой должности.

Еще одна цель альянса Санду-Додон - так-называемое освобождение захваченного государства и укрепление независимости юстиции. Но и это обещание противоречит действиям и решениям, которые со скоростью света принимают ПСРМ и ACUM. Они одержимы должностями и стремятся лишь установить политический контроль над всеми госинститутами.

И до сих пор в альянсе Санду-Додон нет единого мнения о кандидатуре генпрокурора. Майя Санду настаивает, что эту должность должен занять специалист из-за рубежа, Додон - что гражданин Молдовы. По закону, последние слово в этом решении принадлежит президенту.