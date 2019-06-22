Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Двухмоторный самолет King Air разбился в северной части Гавайских островов, сообщил в Twitter департамент транспорта американского штата в субботу, 22 июня.

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил, пишет Известия.

По информации местного портала Hawaii News Now, когда экстренные службы прибыли на место крушения, самолет был полностью охвачен огнем.

Причина ЧП пока не известна. Также не ясно, когда произошла авария — во время взлета или посадки самолета. Расследование продолжается.