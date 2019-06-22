В Молдове подешевело дизельное топливо

Ряд автозаправочных станций PECO в Республике Молдова сообщили о более низких ценах на дизельное топливо. Таким образом, один литр дизельного топлива стоит около 17 леев, удешевление составив 50 банов.

На другие виды топлива цены остались без изменений. Бензин с октановым числом 95 стоит около 19,50 леев за литр. Аналогичным образом, цена на сжиженный газ осталась на уровне 10,70 лея.

Согласно новой методологии, утвержденной в марте Национальным агентством по регулированию в энергетике, нефтяные компании устанавливают самостоятельным образом розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, не превышая годовой рентабельности в 10%.