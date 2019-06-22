Протесты в Грузии: Оппозиция выдвинула новые требования

В пятницу вечером в Тбилиси сотни молодых людей снова собрались у парламента в знак протеста, который, хоть и был вызван российским депутатом, быстро превратился в протест против действующей власти, которую воспринимают как слишком "пророссийскую". В отличии от вечера четверга, пятничная акция протест прошла без происшествий, а оппозиционные партии, объединившиеся с молодыми демонстрантами, пообещали, что протесты продолжатся и в субботу, 22 июня.

В пятницу утром было выполнено одно из требований демонстрантов - отставка председателя парламента. Тогда Иракли Кобахидзе объявил, что уходит из управления законодательным органом.

Оппозиционные партии также требуют освобождения протестующих, задержанных в четверг вечером, привлечь к ответственности тех, кто давал указания полицейским, отставки министра внутренних дел и досрочные выборы.

Между тем, президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

"С 8 июля временно запрещено российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России на территорию Грузии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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