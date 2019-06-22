На ярмарке ягод в столице представят новинку - гибрид малины и ежевики

Ярмарка производителей ягод - Summer Berry Fair открывается в воскресенье в столице. С 09.00 часов утра, 16 производителей представят свои предложения на улице Алеку Руссо, 61-63/1. Товары, представленные на выставке, будут продаваться по ценам производителя, сравнимых с рыночными ценами.

Председатель Ассоциации "Ягоды Молдовы" Анета Ганенко сказала, что новинкой ярмарки в этом году является наличие ягод под названием Tayberry - гибрид ежевики и малины. Покупатели смогут купить на ярмарке также вишню, черешню, клубнику, красную смородину, шиповник и т.д. В целом, производители привезут примерно восемь тонн свежих ягод.

Кроме производителей ягод, на выставке примут участие экономические агенты, производители консервов, пекари и повары, которые будут продавать ягоды, кондитерские изделия, мед, прохладительные напитки. Они приедут со всех регионов страны.

Во время торговой ярмарки, с 09.00 до 15.00 часов, будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия и игры для детей, с участием творческого центра для детей и молодежи "Ghiocel", ансамблей "Do-re-mi" и "Angel Dance", а также Муниципального кукольного театра „Guguță”

Мероприятие организовано Ассоциацией производителей ягод Молдовы в партнерстве с претурой сектора Чокана.

Ярмарка проводится в четвертый раз. Следующие две ярмарки будут проходить в июле и, соответственно, в августе.