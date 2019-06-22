Семью удалось обнаружить после жалоб соседей на то, что их затопило. Выяснилось, что родители детей являются оккультистами-сатанистами. По данным телеканала, девочкам пять и семь лет, пишет lenta.ru.

Оба ребенка не посещают детсад и школу и не знают собственных имен. Так, старшая девочка сообщила, как ее зовут, только после подсказки родителей. В квартире, где проживала семья, стены были обклеены антихристианскими плакатами с изображением дьявола. Кроме того, полицейские нашли козлиный и лошадиные черепа и черные свечи.