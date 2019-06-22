Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта

Американец на рыбалке поймал гигантскую рыбу-мутанта, которой может быть около 100 лет. Об этом в пятницу, 21 июня, написала газета Daily Mail.

Джейсон Фьюгейт рыбачил на одном из озер в штате Миннесота на севере США. В какой-то момент он подцепил огромную рыбу оранжевого цвета. Ее вес составил около 14 кг, а длина — приблизительно 1 м, пишет Известия.

Мужчина понял, что она принадлежит к виду большеротых буффало. Однако эти рыбы обычно имеют серый окрас. Озадаченный американец обратился к экспертам.

Биолог из Университета Северной Дакоты Алек Лакманн сообщил, что рыбе может быть около 100 лет. По его словам, оранжевый цвет она могла приобрести по причине генетической мутации или в силу своего возраста.

«Я был шокирован цветом рыбы. Никогда не видел ничего подобного», — сказал ученый.

Фьюгейт позже признался, что не стал бы вылавливать эту рыбу, если бы знал насколько редкой она была. Теперь мужчина хочет сделать из нее чучело.